泥沼チェルシー、三笘躍動ブライトンに惨敗で1912年以来の屈辱…途中就任の指揮官が激怒！「二度と見たくない」「私のキャリアで最も辛い夜」
両軍の現状はあまりに対照的だ。
現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、勝点47で９位のブライトンと同48で６位のチェルシーが激突。三笘薫を擁するホームの前者が得点を重ね、３−０で圧勝した。
ブライトンは直近５試合で４勝目を挙げた一方、チェルシーはリーグ戦５試合連続で完封負けを喫した。データサイト『Opta』によれば、それは1912年11月以来の屈辱だ。
解任されたエンツォ・マレスカの後任として、今年１月からチェルシーを率いるリアム・ロシニア監督は試合後、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。「最悪の結果か？」と問われ、「断然そうだ。断然だ」と答えた。
「試合のあらゆる面で許しがたい内容だった。私はこれまで選手たちを擁護し続けてきたが、今夜のパフォーマンスは擁護の余地がない。失点した経緯、負けた１対１の局面。今ここで、今すぐ、何かを根本的に変えなければならない」
41歳のイングランド人指揮官は怒り心頭だ。「プロとしての姿勢が欠けていた。本当に、本当に辛い夜だった。ここという素晴らしいクラブ内での話ではなく、私のキャリア全体を通しても最も辛い夜だった。今日目にした光景のいくつかは、二度と見たくない」とまで言い放った。
「選手たちに問わなければならない。このエリートクラブであれ、どのクラブであれ、試合を投げ出したとさえ疑われるようなプレーは許されない。言うことはそれだけだ。心が痛むし、麻痺したような気分だ。あれは私を象徴するものではない。クラブを象徴するものでも決してない。日曜日のFAカップ準決勝から、それを変えていかなければならない」
危機的状況のチェルシーは、直近の公式戦８試合で７敗。唯一の勝利はイングランド３部のポート・ヴェイルを７−０で下したFAカップ準々決勝だ。そのFAカップで、今度は田中碧が所属するリーズと相まみえるなか、流れを変えられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チェルシー翻弄！三笘の好調際立つプレー２連発
現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、勝点47で９位のブライトンと同48で６位のチェルシーが激突。三笘薫を擁するホームの前者が得点を重ね、３−０で圧勝した。
ブライトンは直近５試合で４勝目を挙げた一方、チェルシーはリーグ戦５試合連続で完封負けを喫した。データサイト『Opta』によれば、それは1912年11月以来の屈辱だ。
「試合のあらゆる面で許しがたい内容だった。私はこれまで選手たちを擁護し続けてきたが、今夜のパフォーマンスは擁護の余地がない。失点した経緯、負けた１対１の局面。今ここで、今すぐ、何かを根本的に変えなければならない」
41歳のイングランド人指揮官は怒り心頭だ。「プロとしての姿勢が欠けていた。本当に、本当に辛い夜だった。ここという素晴らしいクラブ内での話ではなく、私のキャリア全体を通しても最も辛い夜だった。今日目にした光景のいくつかは、二度と見たくない」とまで言い放った。
「選手たちに問わなければならない。このエリートクラブであれ、どのクラブであれ、試合を投げ出したとさえ疑われるようなプレーは許されない。言うことはそれだけだ。心が痛むし、麻痺したような気分だ。あれは私を象徴するものではない。クラブを象徴するものでも決してない。日曜日のFAカップ準決勝から、それを変えていかなければならない」
危機的状況のチェルシーは、直近の公式戦８試合で７敗。唯一の勝利はイングランド３部のポート・ヴェイルを７−０で下したFAカップ準々決勝だ。そのFAカップで、今度は田中碧が所属するリーズと相まみえるなか、流れを変えられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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