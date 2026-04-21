タレント中山秀征（58）が、21日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、習い事にまつわるエピソードを明かした。

この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を語った。

中山は書道を小学校1年生から始め、何と52年に及ぶという。ところが、MC明石家さんまからは「習字やろ？心を落ち着かせてしまうって、あれ。お笑い、心を落ち着かせたらアカンよ」とツッコミが。中山は「せめて家にいる時くらいは落ち着かせて下さいよ」と返した。

その後もさんまからは、いじりのターゲットにされた。極真空手の話題でうんちくを披露すると、「習字が口出すな！空手には口出しちゃアカンやん？（書道家の）武田双雲にでもなればな…」とツッコミが入った。

ドジャースタジアムのブルペンに掲出されている、武田の書の話題になると、中山も負けじと「俺も新庄監督のやつ、書きましたよ」とアピール。「去年のクライマックスシリーズの、新庄さんにお願いされて、“気愛”という。僕が書いて、新庄監督がクライマックスの時に（字が印刷されたTシャツを）着ていました」と明かし、驚かせた。

すると事務所の後輩、「ハライチ」岩井勇気からも援護射撃が入った。「ヒデさんの習字、凄いんですよ。カンヌ（映画祭）に出展されて、とんでもない値段が付いているんですよ」。中山も「向こうで付いた値段が500万なんです」と説明。スタジオからはどよめきが上がったが、さんまは「それ、自分で買うたんやろ？」と信じられない様子だった。