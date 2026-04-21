元世界３階級王者の亀田興毅ファウンダー（３９）がプロモートするボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」は２１日、延期していたキルギス大会を５月２３、２４日に同国ビシケクのガスプロムスポーツコンプレックスで２日間興行として開催すると発表した。

２４日にはＷＢＡ暫定王座戦２試合を予定。ＷＢＡ世界スーパーフライ級１１位の佐野遥渉（２３）＝ＬＵＳＨ＝が同級暫定王者のデビッド・ヒメネス（３４）＝コスタリカ＝に挑戦し、同フェザー級１１位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝は同級９位のルイス・ヌネス（２６）＝ドミニカ共和国＝とＷＢＡ世界フェザー級暫定王座決定戦を行う。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）では現在、タイトル乱立の観点からＷＢＡの暫定王座は正当な理由がない限り世界タイトルと認めていない。

２３戦全勝（１５ＫＯ）のヌネスとの対戦が決まった京之介は「俺の方が強いよ、絶対に。その自信しかない。（ヌネスは）たいしたヤツとやっていないやろ。まあ、相手は正直どうでもいい。俺がやりたいのは（ＷＢＯ世界同級王者のラファエル・）エスピノサやから。（フェザー級で）一番強いのはエスピノサやから」と豪語した。京之介の戦績は２３戦１６勝（９ＫＯ）５敗２分け。

同大会は当初、４月１７〜１９日の３日間開催を予定していたが、「昨今の国際情勢の急激な変化およびそれに伴う諸影響を総合的に勘案した結果」との理由で開催が延期されていた。試合はＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ ＯＦＦＩＣＩＡＬ」でライブ配信される。