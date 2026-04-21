「大楠賞争奪戦・Ｇ３」（２１日、武雄）

最終日１２Ｒで決勝戦が行われ、真杉匠（２７）＝栃木・１１３期・ＳＳ＝が佐々木悠葵（群馬）から嘉永泰斗（熊本）後位に切り替え、最終バックから番手まくりを敢行して１着。昨年８月の西武園記念以来、通算６回目のＧ３優勝を飾った。真杉マークの阿部力也（宮城）が２着、山田庸平（佐賀）後位から切り替えて阿部を急追した園田匠（福岡）が３着に入った。

ヒーローの真杉は目標の佐々木に離れたことに「付いていけなかった。遅れてしまって反省です」と落ち込んでいたが、プレゼンターを務めたＪＲＡの矢作芳人調教師からプレゼントされたブルゾンに袖を通し、キャップをかぶって笑顔になった。

レースは赤板から主導権争いが激化。佐々木がいったん出切ったが、真杉は谷内健太（京都）をけん制している間に離れてしまう。それでも南修二（大阪）を阻み、山田庸平（佐賀）が車間を空けたことを確認して、嘉永後位に切り替える。打鐘４角３番手から踏み上げた嘉永を追走し、山田が２角から踏み上げてきたのに合わせて、最終バックから番手まくりを敢行。押し切って８カ月ぶりのＧ３優勝を飾った。

今場所の真杉は３日目まで自力発動。決勝は佐々木に前を任せた。「前が踏み合っていましたからね。展開に恵まれました」と頭をかくが、この優勝で次のＧ１・日本選手権（５月１〜６日・平塚）へ勢いが加速しそう。「前回（今年４月の西武園記念）あたりからフォームを意識して、少し良くなりました。この優勝は前と後ろの先輩たちのおかげです」とニッコリ。「このまま沖縄に行きます。あした（２２日）から（吉田拓矢、鈴木竜士らと）合宿です。今後も関東を引っ張って行けるように頑張ります」。ようやく手にできた今年初優勝。日本選手権でも大暴れ必至だ。