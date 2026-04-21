出塁率、OPSでもチーム1位の吉田正尚がなぜベンチ？ 地元メディアが力説「ヨシダが最適解だ」
打撃好調の吉田を使わない手はないだろう(C)Getty Images
レッドソックスの吉田正尚が現地時間4月20日、本拠でのタイガース戦に「4番・指名打者」でスタメン出場し、4打数2安打とマルチ安打をマークした。4試合ぶりの先発起用となった吉田は、安打での出塁がいずれも得点に繋がっており、8-6の勝利に貢献している。
【動画】ナインも祝福！吉田正尚がサヨナラタイムリーを放って満面の笑みを浮かべたシーンを見る
このゲームを制したレッドソックスは、タイガースとの4連戦を2勝2敗で終えた。カード初戦では吉田が代打でのサヨナラヒットで試合を決め、この最終戦でも複数安打で存在感を放っている。外野陣の層の厚さから、継続しての出場が望めない中でも、背番号7は限られた出場機会で結果を残しており、バットでのアピールが続く。
その活躍ぶりや現在のチーム状況を受け、地元メディア『FANSIDED BOSOX INJECTION』が吉田により多くの試合に出場させるべきと、強く訴えている。タイガース4連戦の内容などから、同メディアは、「レッドソックス打線はシーズン序盤、拙いスイング判断が目立っているが、ヨシダはその傾向からほぼ外れている」と主張する。
また、吉田のスタッツに言及し、「打率.324はコナー・ウォンに次ぐチーム2位で、出塁率.477はチームトップだ」と綴るとともに、チーム全体での本塁打が少ないことから、「長打に頼れない以上、いかに走者を出すかが重要になる」と指摘。その上で、OPSでもチームトップの.889を記録する現状を踏まえ、「現段階で、その最適解がヨシダであることは明らかだ」と断じている。
同じく外野手のセダン・ラファエラについても、タイガース4戦目に代打で2打点を上げるなど打撃が好調でありながらも常時出場に至っていないとして、「調子の良い打者が、本来であれば他の選手に代わって先発に名を連ねるべき」と同メディアは強調する。
そして、チームが現在、9勝13敗と借金を負っている状況を踏まえながら、「投手陣が安定しない中、打線はあらゆるアドバンテージを活用する必要がある。その意味でも、チーム内でも屈指の打撃内容を見せているヨシダとラファエラには、より多くの出場機会が与えられなければならないはずだ」と持論を並べている。
現時点におけるレッドソックス打撃陣で、突出したパフォーマンスを残している吉田。やはり、起用法の見直しを求める声が日々、強まっていることは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]