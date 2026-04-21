東京ドームシティ アトラクションズ、きょう21日の営業終了を発表「都合により」 従業員転落の事故と報道
東京ドームシティは21日、公式サイトを更新し、同日の「東京ドームシティ アトラクションズ」の営業を終了すると発表した。一部報道では正午前に、遊具の点検作業中に従業員が転落する事故が発生したと伝えられている。
【写真】消防車も…閉鎖された東京ドームシティ現場の模様
サイトでは「本日、東京ドームシティ アトラクションズは都合により、営業を終了いたします」と発表。「本日のチケットをお買い求めのお客様につきましては、チケットの払い戻しを実施いたします」とした。
続けて「詳細につきましては、アトラクションズサイトにてお知らせいたしますので、そちらでご確認ください」と結んだ。
【写真】消防車も…閉鎖された東京ドームシティ現場の模様
サイトでは「本日、東京ドームシティ アトラクションズは都合により、営業を終了いたします」と発表。「本日のチケットをお買い求めのお客様につきましては、チケットの払い戻しを実施いたします」とした。
続けて「詳細につきましては、アトラクションズサイトにてお知らせいたしますので、そちらでご確認ください」と結んだ。