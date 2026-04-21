インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、好きな「ポテトチップス」を投票で募り、ランキングとして発表しています。2026年4月20日時点で集まった7265票でのランキングを紹介します。

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3位は「 堅あげポテト うすしお味」（カルビー）でした。回答者からは「普通のポテトチップスじゃ味わえないあの『ザクッ！ ザクッ！』とした硬さが楽しいし、おいしい」「硬さと病みつきになる塩味がマッチしていておいしいです」といった声が寄せられていました。

2位には「ポテトチップス うすしお味」（カルビー）がランクイン。「塩加減が絶妙だし子どもの頃から、ずっと食べているのに飽きないおいしさです！」「うすしおが結局1番おいしい」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ポテトチップス コンソメパンチ」（カルビー）でした。「コンソメの味と絶妙な塩加減が大好きです」「あの何ともいえないコンソメの味の濃さ。コンソメがたっぷりついていて、とてもおいしい」などの回答が集まっていました。