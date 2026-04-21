高橋一生さん主演のドラマ『リボーン 最後のヒーロー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第2話が4月21日に放送される。

【写真】転生した光誠は…

高橋さんが真逆の２役に挑む＜転生ヒューマンドラマ＞。高橋さん演じる根尾光誠は、富と名声を極めた上層社会を突き進むIT社長。しかし、いつしか「人のため」という思いを忘れた冷酷無比な存在に。ある日階段で突き落とされ、無念の転落死をしたと思われたが…。

病院で目覚めた光誠。そこは時代を遡り、2012年の世界。さらに、光誠とそっくりな青年・野本英人に転生していて――。なぜか借金まみれの下町商店街の青年になってしまった光誠は、英人として生きながら2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

主題歌は宮本浩次さんの『I love 人生！』。

＊以下、4月21日放送回のネタバレを含みます。

第2話あらすじ

新興IT企業「NEOXIS」社長・根尾光誠（高橋一生）は突如、時代を遡った2012年の世界で生きる野本英人に転生した。

英人として寂れたあかり商店街で生きることになり、混乱しながらも必死に状況を理解しようとする。



（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

どうにか光誠として元の人生を取り戻す道はないかと模索するが、この時代の光誠も実在していることを知り、英人として生きていくしかないことを悟る。

そんな中、英人が置かれた環境に目を向けると、商店街は閑散としていて、英人と父・野本英治（小日向文世）が営むクリーニング店も借金だらけ。

駅前に大型スーパーが！

それなのに英治や商店街の人たちは何もせずに昼間から宴会騒ぎで…。そんな状況に耐えられない英人は、商店街をなんとか立て直そうと考えていた矢先に、池谷更紗（中村アン）から衝撃のニュースを聞かされる。なんと駅前に大型スーパーができるというのだ。



（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

しかも、そのスーパーを経営するのは、光誠が転生する前に打倒を目指していた一萬田仁志（坪倉由幸）が社長を務める業界のトップ企業。

商店街の人たちは勝てるわけがないと諦めモードの中、英人は闘志に火がつき…。「やるよ、俺！決めたからには絶対やってやるよ！」――商店街の起死回生に動き出す！