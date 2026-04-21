【新コレクション「SHINY DAY」】 4月24日より順次発売

「折りたたみ傘（ディズニーヴィランズ）」価格：3,500円/ 「折りたたみ傘（「シンデレラ」）価格：4,000円/「折りたたみ傘（「トイ・ストーリー」）価格：3,900円

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、日差しや紫外線が気になるこれからの季節に向けた新コレクション「SHINY DAY」を、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで4月24日より順次発売する。

「SHINY DAY」には、外側はシンプルながら、開くと内側にキャラクターアートが広がる折りたたみ傘が今年も登場。ミッキーマウス、グーフィー、アリエル、ディズニーヴィランズなどのアートや、持ち手のピクサー・ボールのモチーフが特徴の「トイ・ストーリー」デザインが展開される。

また、キャラクターフェイスデザインのポーチ付き傘は、ドナルドダックとルシファーデザインが登場。そのほか、キャラクターのワンポイントが映える傘や、ハートのカラビナ付きで上品な色合いの傘など、コーディネートやシーンに合わせて選べる豊富なバリエーションが用意されている。

さらに、アームカバーは、レトロな雰囲気のミニーマウスと、おすましした横顔が愛らしい「おしゃれキャット」のマリーを刺しゅうであしらった2種類を展開。UV加工を施し、さらっとした肌触りの冷感仕様となっている。

【「SHINY DAY」一部商品】

「折りたたみ傘（アリエル）」価格：3,500円

「折りたたみ傘（ドナルドダック）」価格：4,000円

「折りたたみ傘（ミッキーマウス）」価格：4,000円

「折りたたみ傘（マリー）」価格：4,000円

「アームカバー（ミニーマウス）」価格：2,500円

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