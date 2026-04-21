『忠誠心が強い犬』の特徴４選

犬といえば、忠誠心が強いというイメージを持つ人も多いでしょう。しかし、犬も性格はさまざまです。全ての犬が高い忠誠心を持っているとは限りません。ここでは、忠誠心が強い犬がみせる行動を紹介します。

1.常に飼い主の言動を観察している

忠誠心の強い犬たちは、常に飼い主の行動を観察していたり、発した言葉を聞き分けようとする姿勢を見せます、これは、いつ指示を出されても応えることができるように準備しているためです。

普段、ふと愛犬を見ると、必ずといっていいほど高い頻度で視線が合いませんか。もしもいつも視線が合う場合は、あなたの指示に応える準備が常にできている可能性が高いでしょう。

2.飼い主のそばにいようとする

飼い主が歩くと当然のように後ろをついて歩いてくる犬は多いでしょう。しかし、それでも飼い主が別の部屋に行ったり出かけたりしても、落ち着いて過ごすことができている犬は、飼い主への強い信頼と忠誠心を持ち合わせています。

忠誠心の高い犬が飼い主のそばにいようとするのは、犬が元々群れで行動していたためです。その頃の名残が今も受け継がれており、信頼できるパートナーである飼い主さんと行動を共にすることで安心感を得られるため、そばにいることを好んでいるのでしょう。

3.声をかけるとすぐに聞く体勢に入る

「〇〇」と名前を呼んだとき、あなたの愛犬はどのような反応を見せますか。パッと振り返り、こちらに視線を合わせてくれる犬は、忠誠心が高い傾向にあります。

この反応は、「何か指示を出されているのかも！」と飼い主の指示を聞く体勢に入っているサインです。このように飼い主の言葉に耳を傾ける様子が見られる犬は、日頃から飼い主に忠誠心を持っていると考えられます。

4.飼い主を守るような行動をとる

飼い主がトイレに行っている間、ドアの前で座って待っていたり、飼い主の足元で背を向けた状態で座っていたり……。この行動、実は飼い主を守ろうとしているときに見せる行動の1つなのです。

このように飼い主を守るような行動をとる犬は、飼い主に対する忠誠心が高いと考えられます。散歩中に他の犬に出会ったときも、威嚇せずに飼い主との間に割って入るような行動を見せることもあるでしょう。

忠誠心が強く素直でしつけがしやすい犬種は？

犬種によっても忠誠心の高さに傾向が見られます。忠誠心が高い犬種の中でも、素直でしつけがしやすいと言われている犬種は以下の通りです。

トイプードル マルチーズ ラブラドールレトリバー ジャーマンシェパードドッグ

他にもボーダーコリーやドーベルマンなども忠誠心が高い傾向にありますが、しつけが難しいと言われているため、初心者には不向きでしょう。

愛犬と信頼関係を深めるコツ

忠誠心とは、犬から飼い主への信頼が大きく影響します。では、愛犬と信頼関係を深めるには、日頃どのようなことを意識してお世話・コミュニケーションを行うべきなのでしょう。

食事や散歩、基本的なケアなどを丁寧に行う 毎日十分なスキンシップや遊びを通して愛情を伝える やっていいこととダメなことを一貫して教える 感情的に叱らず、落ち着いた態度で適切に対応する トレーニングを積極的に取り入れ、褒める機会を多く設ける 日常の中で積極的にアイコンタクトを取り合う

以上のように、信頼関係を築くことは、特別難しい行動は必要ありません。日常の中でコツコツと根気強く、愛犬とのコミュニケーションを重視しながら接していくことで、徐々に信頼関係が構築されていきます。

まとめ

忠誠心が高い犬は、常に飼い主の動向を観察し、飼い主の期待に応えられるようにと準備しています。これは高い信頼関係が根底にあるからこそ生まれる関係性なので、日頃から愛犬の気持ちを尊重しつつ、頼れる飼い主としてコミュニケーションを大切にしてください。