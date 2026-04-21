【App Store iPhoneゲームチャート】『モンギル：STAR DIVE』無料チャート1位に初登場（4/13〜19）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年4月13日〜19日）では、「無料ゲームチャート」1位に『モンギル：STAR DIVE』、「有料ゲームチャート」1位に『スマスロ マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝』がそれぞれ初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ネットマーブルによるアクションRPG作品
「無料ゲームチャート」1位の『モンギル：STAR DIVE』は、ネットマーブルによるアクションRPG作品。プレイヤーは場面によって2人の主人公「ベルナ」と「クラウド」を使い分け、2人はギルド「モンスターギラーズ」で猫に似たかわいらしい謎の生物「ニャンコ」と冒険に出かける。
「ニャンコ」の能力で、モンスターを掴めると「モンぷらん」になる。それぞれのモンスターがストラップのようなマスコットになり、それを装備することでキャラが強化できる。「モンぷらん」になるとかわいらしさが増え、「モンぷらん」同士を合成してさらに性能を高めるといった要素もある。
続く2位は『Jewel Coloring』、3位は『ブロックブラスト (Block Blast)』と、根強い人気のタイトルが続けてランクイン。
2位の『Jewel Coloring』は、ピクセルアートと色仕分けゲームが融合したような作品。盤面に間違って配置された宝石と、手持ちの宝石を見ながら、先の順番を判断して仕分けしていく。無事に仕分けが終わると、ピクセルアートで描かれる絵柄が浮かび上がる。さまざまな難易度が用意されており、ちょっとしたスキマ時間はもちろん、腰を据えてゲームを楽しむこともできる。
新作としては『モンギル：STAR DIVE』のほか、6位にグッドスマイルカンパニーによるRPG作品『ネコぱら セカイコネクト』が初登場。恋愛アドベンチャーゲーム「ネコぱら」の新しい作品で、さまざまな個性豊かな人型ネコたちによるコメディが楽しめる。
◆同名のスマスロ実機を再現したシミュレーターアプリ
一方、「有料ゲームチャート」1位に初登場した『スマスロ マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝』は、同名のスマスロ実機を再現したシミュレーターアプリ。スマホの中で実機さながらのプレイを楽しむことができる。
続く2位には、上位常連の人気作『Minecraft』がランクイン。同作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
3位は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ『スイカゲーム-Aladdin X』。こちらも2024年元日のリリースから2年が経った今なお、根強い人気を誇っている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ネットマーブルによるアクションRPG作品
「ニャンコ」の能力で、モンスターを掴めると「モンぷらん」になる。それぞれのモンスターがストラップのようなマスコットになり、それを装備することでキャラが強化できる。「モンぷらん」になるとかわいらしさが増え、「モンぷらん」同士を合成してさらに性能を高めるといった要素もある。
続く2位は『Jewel Coloring』、3位は『ブロックブラスト (Block Blast)』と、根強い人気のタイトルが続けてランクイン。
2位の『Jewel Coloring』は、ピクセルアートと色仕分けゲームが融合したような作品。盤面に間違って配置された宝石と、手持ちの宝石を見ながら、先の順番を判断して仕分けしていく。無事に仕分けが終わると、ピクセルアートで描かれる絵柄が浮かび上がる。さまざまな難易度が用意されており、ちょっとしたスキマ時間はもちろん、腰を据えてゲームを楽しむこともできる。
新作としては『モンギル：STAR DIVE』のほか、6位にグッドスマイルカンパニーによるRPG作品『ネコぱら セカイコネクト』が初登場。恋愛アドベンチャーゲーム「ネコぱら」の新しい作品で、さまざまな個性豊かな人型ネコたちによるコメディが楽しめる。
◆同名のスマスロ実機を再現したシミュレーターアプリ
一方、「有料ゲームチャート」1位に初登場した『スマスロ マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝』は、同名のスマスロ実機を再現したシミュレーターアプリ。スマホの中で実機さながらのプレイを楽しむことができる。
続く2位には、上位常連の人気作『Minecraft』がランクイン。同作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
3位は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ『スイカゲーム-Aladdin X』。こちらも2024年元日のリリースから2年が経った今なお、根強い人気を誇っている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。