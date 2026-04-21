21日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.8％増の643億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同29.2％増の519億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし <2568> 、上場インデックス米国株式 <1547> など46銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> が3.54％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.48％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> は4.56％安と大幅に下落している。



日経平均株価が499円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金349億4900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金342億9500万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFでは楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が32億2900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が30億1600万円、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> が25億8800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が23億2900万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が16億5400万円の売買代金となっている。



株探ニュース