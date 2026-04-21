Number_i岸優太、洗練された“夏ビジュアル”公開 大人の余裕感じるカットも
3人組グループ・Number_iの岸優太をブランドアンバサダーとして起用する、バナナ・リパブリックが、23日に「SUMMER 2026コレクション」を全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストアで販売開始する。それに先立って、岸の最新ビジュアルが公開された。
【別カット】大人の余裕がにじむ…Number_i・岸優太
今回は、岸の3種のビジュアルが公開された。「The Summer Edit -初夏を映す洗練されたワードローブ-」をテーマに、高品質な素材とクラフトマンシップに基づいてデザインされた汎用性の高いSUMMERコレクションを通して、岸が夏の軽やかなムードを反映した上質で洗練されたスタイルを表現している。
「LOOK1」では、同ブランドのヘリテージを感じさせるグラフィックTシャツになめらかな素材感と通気性に優れたヨーロピアンリネン100％のブラウンシャツを羽織っている。自由なスピリットをまといながらもカジュアルダウンしすぎない着こなしで大人の余裕をにじませる。
「LOOK2」は、表情豊かなミックスヤーンのピンクニットを主役に据えた、旅先に似合うリラックススタイルとなる。清涼感としなやかさを併せ持つヨーロピアンリネン100％のショートパンツを合わせることで、ラフなムードの中に大人の風格がただよう。
「LOOK3」は、夏の開放感とヴィンテージなムードあふれるパッチワークシャツを着用。コットンならではの軽やかな着心地で、つい袖を通したくなるスペシャルピースとなっている。ストレッチが効いたリネン混パンツとの組み合わせで、夏を楽しむバイブスに満ちた着こなしを披露した。
「SUMMER 2026」コレクションは、色彩豊かなヨーロピアンリネン100％のシャツやエフォートレスなリゾートカラーシャツ、軽やかなショーツなど初夏に向けたラインナップが充実。深みのあるカラーと着慣れたような柔らかな風合い、暑さや湿気のある季節でも快適に着られる通気性が魅力となる。また、初夏の装いに活躍する清涼感のあるブークレニットや差し色にふさわしいリブニットに加え、ヴィンテージ感あるプリントが印象的なパッチワークシャツや上質なシルク100％シャツも展開する。季節感あふれる新しいコレクションは、シティからウィークエンド、旅先まであらゆるオケージョンに寄り添い、自分らしい夏のスタイルをかなえる。
【別カット】大人の余裕がにじむ…Number_i・岸優太
今回は、岸の3種のビジュアルが公開された。「The Summer Edit -初夏を映す洗練されたワードローブ-」をテーマに、高品質な素材とクラフトマンシップに基づいてデザインされた汎用性の高いSUMMERコレクションを通して、岸が夏の軽やかなムードを反映した上質で洗練されたスタイルを表現している。
「LOOK2」は、表情豊かなミックスヤーンのピンクニットを主役に据えた、旅先に似合うリラックススタイルとなる。清涼感としなやかさを併せ持つヨーロピアンリネン100％のショートパンツを合わせることで、ラフなムードの中に大人の風格がただよう。
「LOOK3」は、夏の開放感とヴィンテージなムードあふれるパッチワークシャツを着用。コットンならではの軽やかな着心地で、つい袖を通したくなるスペシャルピースとなっている。ストレッチが効いたリネン混パンツとの組み合わせで、夏を楽しむバイブスに満ちた着こなしを披露した。
「SUMMER 2026」コレクションは、色彩豊かなヨーロピアンリネン100％のシャツやエフォートレスなリゾートカラーシャツ、軽やかなショーツなど初夏に向けたラインナップが充実。深みのあるカラーと着慣れたような柔らかな風合い、暑さや湿気のある季節でも快適に着られる通気性が魅力となる。また、初夏の装いに活躍する清涼感のあるブークレニットや差し色にふさわしいリブニットに加え、ヴィンテージ感あるプリントが印象的なパッチワークシャツや上質なシルク100％シャツも展開する。季節感あふれる新しいコレクションは、シティからウィークエンド、旅先まであらゆるオケージョンに寄り添い、自分らしい夏のスタイルをかなえる。