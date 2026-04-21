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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「美男美女カップルにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、街中で出会った20代の学生カップルが、それぞれの進路や意外な馴れ初めを語っている。



インタビューに応じたのは、政治経済学部の7年生だという24歳の男性と、現在大学4年生の22歳の女性。二人はともにコンサル系企業への就職を予定しており、男性は自身の内定先について「日本で一番頭いいぐらいの（会社）」と聞かれると、「その中の底辺です」と自虐を交えて笑いを誘った。また、女性は自身でアパレルブランド「ZAKURO」を立ち上げ、現在カラータイツやドレスを制作中だと語った。



交際7ヶ月になるという二人の出会いは、男性が時給1300円でアルバイトをしているシーシャ屋に、女性が客として訪れたことだった。交際に至った経緯について、女性は「就活をめっちゃ手伝ってもらってて」と明かした。



思い出のデートを聞かれると、二人は「アメリカ ディズニー旅行」と回答。交際2週間で行ったといい、実は付き合う前から行くことが決まっていたという。付き合う前にアメリカへの旅行という誘いをOKした理由について、女性は「私が入院した時に弱みを見せてた時に一番にお見舞いとかめっちゃ助けてもらって」と、精神的に支えられたエピソードを披露。男性も「行くって言われるとは思ってなかった」と、当時の驚きを振り返った。



動画の最後、現在の貯金額を女性は「20万ぐらい」、男性は「50万ぐらい」とそれぞれ告白。続けて相手への一言メッセージを求められると、男性は「すごいブランド頑張ってるんで、もしよかったらZAKUROをチェックしてほしいです」と彼女の活動を応援。一方の女性は笑顔で「ちゃんと卒業して下さい」と返し、終始和やかな雰囲気で二人の仲の良さが伝わるインタビューとなった。