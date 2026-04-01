お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が１８日深夜に放送されたテレビ東京系バラエティー「ゴッドタン」（土曜・深夜１時５０分）に出演。伊藤はもともと元恋人の「蛙亭」イワクラ、森本サイダー、「ママタルト」大鶴肥満の４人でルームシェアをしていたが、交際のタイミングでイワクラと２人で家を出ていた。番組には元同居人の森本サイダーと大鶴肥満が登場した。

森本サイダーは「イワクラと別れてんじゃねーよ！」と伊藤を一喝。続けて「よくね、伊藤とイワクラが付き合ったからルームシェアが解消された、とか言われてるんですけど、そんなことはマジでなくて。２人が付き合ったのはむしろ嬉しかったんですよ」と明かした。

さらに大鶴肥満は「伊藤さんとイワクラさんが結婚するもんだと思ってたんで。２人が結婚した時はもう婚姻届けの証人になることを期待して、ずっとペン持って待ってた。結婚式するってなったら、我々がスピーチするだろうなと思って」と話した。

スピーチ原稿をすでに書いてしまったという大鶴肥満に対し「なんで書いちゃうんだよ」と伊藤はツッコミ。「用意してきたんで聞いて欲しい」と２人が読み始めたスピーチには、伊藤とイワクラの恋のキューピッドは森本サイダーと書かれており「伊藤ってだらしないイメージがあるでしょ？でも、本当にだらしなかったのは僕で、そんな僕をしっかりさせようと２人が結託したことをきっかけにどんどん仲良くなっていったんですよ」と森本が明かした。

さらに４人が暮らす部屋のリビングで「『文春にばれない密会の方法』という本を見つけた」ことを暴露されると、思わず頭を抱えた伊藤。このスピーチを受け伊藤は「ごめん。ちょっとしんどすぎる」と漏らしていた。