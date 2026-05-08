5月4日（月）深夜放送の『あのちゃんねる』では、オズワルド・伊藤俊介が現在の恋愛事情を赤裸々に語る場面があった。【映像】オズワルド伊藤、新恋人は「できるわけない！」切実なその理由にあのちゃん爆笑料理愛好家・平野レミをゲストに迎え、「あの×レミキッチン」を展開したこの日の放送。自由奔放なあのと平野が、まるで“嫁と姑”のような料理バトルを繰り広げる人気企画だ。今回は、あのが困ったときの“お手伝いゲスト”