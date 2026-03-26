千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。3月22日（日）の同番組では、新婚芸人が“際どい持論”を展開し、慌てて制止される場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を開催。アドバイザーとして、『キングオブコント』ファイナリストの青山フォール