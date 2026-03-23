俳優の谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビの日曜朝の情報番組「SUNDAYブレイク.」が3月29日にスタートする。フジの平日朝の顔だった谷原が、初めて日曜朝に進出……。そこに一抹の不安が囁かれている。＊＊＊【写真を見る】「不安要素」とされる売れっ子芸人とは？「SUNDAYブレイク.」は日曜7時からの2時間番組だが、初回は通常より30分遅い7時半からの1時間半の放送となる。初回が拡大版というのは珍しくないが、初回だけ