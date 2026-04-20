【ポムポムプリン】30周年記念腕時計！ プリンとマフィンで癒しのひとときを
「ポムポムプリン 30周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ」が販売開始された。
ポムポムプリンは2026年で30周年。ポムポムプリンのデビュー30周年を記念して、ポムポムプリンとセイコーのコラボレーションウオッチが登場した。
ポムポムプリンをイメージしたやさしいイエローの文字盤に、メタルバンドを合わせた大人かわいいデザイン。12時には大好物のプリン。5時位置にはチャームポイントの ”おしりのしるし” が、さりげなくデザインされている。
着けているとポムポムプリンと一緒にお出かけ気分♪ 文字盤から優しくこちらを見守るポムポムプリンとお友だちの ”マフィン” に、ほっこり癒やされる。優しくこちらを見守るポムポムプリンとマフィンが、日常に癒やしのひと時を与えてくれます。
そして、30周年をお祝いするロゴと飾りで装飾された、おうち型の特製ボックス入り。ディスプレイも楽しくできそう。
また限定2000点で、1から2000のエディションナンバーが裏蓋に刻印される。
＞＞＞ポムポムプリン セイコー コラボウォッチをチェック！（写真11点）
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670105
ポムポムプリンは2026年で30周年。ポムポムプリンのデビュー30周年を記念して、ポムポムプリンとセイコーのコラボレーションウオッチが登場した。
ポムポムプリンをイメージしたやさしいイエローの文字盤に、メタルバンドを合わせた大人かわいいデザイン。12時には大好物のプリン。5時位置にはチャームポイントの ”おしりのしるし” が、さりげなくデザインされている。
着けているとポムポムプリンと一緒にお出かけ気分♪ 文字盤から優しくこちらを見守るポムポムプリンとお友だちの ”マフィン” に、ほっこり癒やされる。優しくこちらを見守るポムポムプリンとマフィンが、日常に癒やしのひと時を与えてくれます。
そして、30周年をお祝いするロゴと飾りで装飾された、おうち型の特製ボックス入り。ディスプレイも楽しくできそう。
また限定2000点で、1から2000のエディションナンバーが裏蓋に刻印される。
＞＞＞ポムポムプリン セイコー コラボウォッチをチェック！（写真11点）
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670105
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