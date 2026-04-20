セレブリティ「叶姉妹」の妹・美香（年齢非公表）が20日、ブログを更新。自身の“初体験”についてつづった。

「心の中はすごく嬉しくて」

「はじめての経験に乱れに乱れて震えております」

「何を着用すれば良いのかしら」

言葉の端々に興奮が隠せない様子で、美香は「初めての経験」と題した投稿で「4月25日に初めてのキックインセレモニーに、愛媛県今治市のアシックス里山スタジアムにお伺いいたしますよ」と報告した。このような「スポーツマンシップにのっとった」行事は初めてといい、「心の中はすごく嬉しくて」「大丈夫かしら私」と興奮と困惑が混同していることを打ち明けた。

当日の衣装は、事務局と候補5タイプの写真を送って相談し「テーマはピンク、髪色もピンク」なものに決めたよう。「当日はどのようないつもの叶美香が登場するのかを楽しみにしていてくださいね」とアピールしつつ、姉の恭子（年齢非公表）から「くれぐれも失礼がないようにしないとダメよ」と“愛あるアドバイス”を送られたことも明かした。

FC今治のホームページによると、美香は同日に行われる明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ第12節 FC今治vsカターレ富山戦で「世代を超えて『美のアイコン』として圧倒的な支持を受ける」叶美香をスペシャルゲストに招き、イベントを行うとしている。