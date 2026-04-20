タレントのユージが20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。京都府南丹市で市立園部小の安達結希さんの遺体が遺棄され、死体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、犯行の計画性について疑問を呈した。

容疑者は遺体を転々とさせたが、遺棄した現場では隠そうとはしなかったという。また、行方不明になった3月23日の午前8時ごろ、結希さんを学校近くまで送り届けたというが、午前11時45分ごろに学校から母親に登校していないと連絡が来る前に、関係者に「息子が行方不明」と連絡していたなど、依然としてあやふやな部分が多い。

ユージは「安達容疑者がどこまで本当のことを供述で言うのか分からないんですけど。はたして最初からそういう気があって計画していたのか。実際に結希君が亡くなってから、あとあと遺棄の方法を調べたりとか、その場しのぎととられる行動が多い」とした。

また、悪質な行動についても言及。「3週間という期間、たくさんの人が関わって、容疑者本人も顔を合わせているのに知らないふりをして。消防団の方も毎日何百人単位で出てくれている。連日ニュースで報じられている。いろんな人をだまし続けている心理も疑ってしまう。どうなんだろうって思いますよね」と首をかしげていた。