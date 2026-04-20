オズワルド、完全アウェーのランウェイ挑戦 ファッションイベント『サツコレ』出演決定
5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）に、オズワルドが登場することが決定した。
【サツコレ写真多数】かわいすぎる！ミニスカサンタ衣装も披露した長浜広奈
バラエティー番組『道産人間オズブラウン』(STV)とのタイアップにより、同番組に出演するオズワルドのブランドステージが決定。本企画では、オズワルドの畠中悠と伊藤俊介が北海道のファッション業界を“侵略”すべく参戦。
ランウェイ出演に向けてウォーキングレッスンに挑戦する様子や、本番当日のステージの様子を番組内で2回にわたり放送予定となる。第1回の放送は5月10日午後11時25分を予定しており、オズワルドが完全アウェイとなるファッション＆カルチャーの最先端に挑む様子を届ける。
今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』のテーマは「STARLIGHT（スターライト）」。このテーマは、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなっている。
“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、互いに響き合いながら新たな未来を照らす光となる。異なる価値観が重なり合うことで生まれる新しい創造を、ファッションを通じて形にしていくという想いのもと、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間が描き出される。
サツコレは、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を北の大地・札幌から日本全国、さらには世界へと発信していく。
◆『道産人間オズブラウン』番組概要
オズワルドとトム・ブラウンが北海道を所狭しと駆け回り、北海道の魅力を発掘・発信。北海道は言わずと知れた世界的ブランド。道産牛、道産米、道産野菜…しかし広い北海道には、まだまだ知られていない魅力的な道産品があるはず！そこで、オズワルドとトム・ブラウンが次代の宝となるヒト・モノ・グルメを発掘。勝手に「オズブラ認証道産品」を選定し、これでもかと北海道の魅力を見せつける。
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バラエティー番組『道産人間オズブラウン』(STV)とのタイアップにより、同番組に出演するオズワルドのブランドステージが決定。本企画では、オズワルドの畠中悠と伊藤俊介が北海道のファッション業界を“侵略”すべく参戦。
今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』のテーマは「STARLIGHT（スターライト）」。このテーマは、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなっている。
“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、互いに響き合いながら新たな未来を照らす光となる。異なる価値観が重なり合うことで生まれる新しい創造を、ファッションを通じて形にしていくという想いのもと、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間が描き出される。
サツコレは、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を北の大地・札幌から日本全国、さらには世界へと発信していく。
◆『道産人間オズブラウン』番組概要
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