駿河男児ボクシングジム（静岡県富士市）の大畑俊平（２５、飛龍高―東洋大）が２０日、静岡県庁を表敬訪問。先月獲得したＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級のベルトを鈴木康友県知事に披露した。

大畑は３月７日に東京・後楽園ホールで行われたタイトル戦で、王者を７回ＴＫＯで破った。ＷＢＯの世界１１位にもランクされ、「勝ち続ければＷＢＡやＷＢＣのランキングも上がっていく。東洋太平洋や世界を見据えながら、防衛させていきたい」と、前島正晃会長は今後を見据えた。

鼓膜が破れるなどのダメージもあり、練習は休養していた。「怖くて体重計に乗っていません。７３キロくらいはあると思います」と、少しふっくらしたチャンピオンは苦笑い。スーパーフェザー級のリミットは５８・９７キロで、「それは減量が大変ですね」と知事はビックリ。自身は「ずっと６０キロをキープしています。体脂肪は１１パーセントくらい」と話し、大畑を「ボクよりもボクサーらしいですね！」と驚かせた。

初防衛戦は９月２７日にＪＲ東静岡駅前の静岡グランシップで予定している。富士市内で大会を開いた際には、選手たちの前日計量を富士市役所で行っており、前島会長は「９月の計量は県庁でやらせてもらえませんか？」とお願い。県知事も「（展望室のある）別館の一番上がいいかも」と前向きに返答。異例の「県庁計量」が実現する可能性が出てきた。