【2026年GW】韓国発フレグランスブランド「pesade」表参道で5月10日までPOP UP開催。全ラインアップが集結

韓国・ソウル発のフレグランスブランド「pesade（ペサドゥ）」が、CIBONE表参道でポップアップを開催している。会期は2026年4月18日（土）から5月10日（日）まで。

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「pesade」は、グラフィックアーティストであるモク・ヨンギョにより2022年にソウルで設立されたフレグランスブランド。ブランド名である「pesade」は、馬が後肢だけで立ち上がり、前肢を折り曲げた姿勢を維持するという高度な馬術技法「ペサード」に由来している。力とバランスの完璧な調和を象徴することから、香りの完璧なバランスを生み出すべく、最高級の原料と緻密な職人技を駆使し、時代を超越した洗練された香りを創造している。

フレグランスをはじめ人気商品を含む全アイテムを店頭展開

今回のポップアップでは、フレグランスコレクション全12種類に加え、ルームフレグランス3種類、さらにハンドクリームなどの人気アイテムを含め、全ラインアップが一堂に揃う。商品は実際に試すことができるので、ブランドの世界観を五感で体験できる貴重な機会となっている。

期間中はpesadeオリジナルのショッピングバッグも

商品購入者には、「pesade」オリジナルのショッピングバッグが付属し、税込15,000円以上の購入者先着30名には「pesade」オリジナルノベルティバッグもプレゼントされる。（※ノベルティバッグは先着順のためなくなり次第終了）

【開催概要】

「pesade POP UP」

日程：2026年4月18日（土）〜5月10日（日）開催時間：11:00〜20:00会場：CIBONE（東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F）東京メトロ銀座線/千代田線/半蔵門線 表参道駅A1出口より徒歩4分東京メトロ千代田線/副都心線 明治神宮前＜原宿＞駅4番出口徒歩3分

pesade公式サイト：https://pesade.jp/