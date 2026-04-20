世界が注目“パンチくん”最新の姿に反響、大人のサルに叱られても“反省ゼロ” ヤンチャぶりに「オモロ可愛い」の声
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が19日、公式Xを更新。パンチの近況を報告し、大人のサルに怒られても反省の様子がない“ヤンチャ”な姿を公開した。
【動画】「かわいいきかんぼ」大人のサルに叱られても“反省ゼロ”なパンチくんのヤンチャぶり
投稿では「最近のパンチは大人のサルにも積極的。じゃれたり乗っかったりしますがたまに動画のように怒られます。反省の様子がなく自由過ぎですがあまり心配していません。ごはモ」（原文ママ）と、19日の様子が紹介され、大人のサルに乗り、じゃれ合うなど、楽しげに過ごす姿が動画で披露されている。
飼育員からのユーモア感じる近況報告に、コメント欄には「パンチくん天真爛漫」「着実に群れの仲間として成長している姿が頼もしく感じられる」「たくましくなった」「かわいいきかんぼ」「良い意味で空気読めてない感じがめちゃめちゃオモロ可愛いですねw」などと、元気な姿に反響が集まっていた。
【動画】「かわいいきかんぼ」大人のサルに叱られても“反省ゼロ”なパンチくんのヤンチャぶり
投稿では「最近のパンチは大人のサルにも積極的。じゃれたり乗っかったりしますがたまに動画のように怒られます。反省の様子がなく自由過ぎですがあまり心配していません。ごはモ」（原文ママ）と、19日の様子が紹介され、大人のサルに乗り、じゃれ合うなど、楽しげに過ごす姿が動画で披露されている。
飼育員からのユーモア感じる近況報告に、コメント欄には「パンチくん天真爛漫」「着実に群れの仲間として成長している姿が頼もしく感じられる」「たくましくなった」「かわいいきかんぼ」「良い意味で空気読めてない感じがめちゃめちゃオモロ可愛いですねw」などと、元気な姿に反響が集まっていた。