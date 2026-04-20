3歳から芸能活動を始めた俳優の稲垣来泉（15）が18日、Instagramを更新。高校生活が始まったことを報告し、反響が寄せられている。

【映像】高校生になった稲垣来泉（複数カット）

これまで、TBS系ドラマ「アンナチュラル」では石原さとみの幼少期、フジテレビ系ドラマ「時をかけるな、恋人たち」では吉岡里帆の幼少期、映画「ブラックショーマン」では有村架純の中学生時代を演じるなど、数々の作品に出演し注目されてきた稲垣。2024年からは中学生向け雑誌「nicola」の専属モデルも務め、活動の幅を広げている。

高校生になった現在の姿に驚きの声

2026年4月18日に更新したInstagramでは、「いつも応援してくださっている皆様 高校生活がはじまりました！とっても楽しく、笑顔いっぱいで高校生をスタートすることができています」と報告。さらに、「いまだからできるたくさんのことを全力で楽しみながら経験したい。過去の自分に尊敬してもらえる人を目指して頑張ります！」とつづり、雰囲気がガラリと変わった雑誌撮影のオフショットを披露した。

この投稿には、「くるみちゃんが高校生なんて…！めちゃめちゃ成長を感じます」「大人の階段上ってるな」「くるみちゃんがキレイなお姉さんになってる」「小さいときのくるみちゃんのイメージのままだったからちょっとびっくりした〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）