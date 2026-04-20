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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【お尻から変わる】スクワット・ランジで全身の60％の筋肉にアプローチ！（立ったままOK！ストレッチつき）」と題した動画を公開しました。この動画では、お尻を中心に鍛えることで全身の筋肉の約6割にアプローチするトレーニングメニューを紹介しています。



プログラムは、立ったまま行える全11種目で構成されています。最初は、素早く腰を落とし4カウントでゆっくり立ち上がる「スロースタンド・スクワット」からスタート。のが氏によると、立ち上がる動作をゆっくり行うことで筋肉の緊張時間が長くなり、筋持久力や筋肥大への刺激が大きくなる効果が期待できるとのことです。続いて、足を大きく開いて左右交互に行う「サイドスクワット」や、軸足に体重の9割を乗せてお尻と裏ももに効かせる「ナロースタンス・スプリットスクワット」など、下半身を多角的に鍛える種目が続きます。ほかにも、交互に足を大きく踏み出す「フォワードランジ」や、中殿筋をターゲットにした「サイドレッグレイズ」などが紹介されています。



トレーニングの最後には、クールダウンとして「前もものストレッチ」と「裏もものストレッチ」も含まれており、体のケアまで一貫して行える内容です。特別な器具は不要で、立ったまま実践できるため、自宅で手軽に始められます。日々のトレーニングにこのプログラムを取り入れて、効率的に全身をシェイプアップしてみてはいかがでしょうか。