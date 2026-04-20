ゆうちゃみ、“公務員ランナー”川内優輝とランニング BSテレ東で新番組『ランナーズサロン』放送
BSテレ東は26日午後2時から、ランナーに向けたランナーのための新番組『ランナーズサロン』を放送する。初心者ランナーのゆうちゃみが、五輪4大会出場の福士加代子や“公務員ランナー”川内優輝に指導を受け、人生最長ランニングに挑戦する。
【番組カット】楽しそう！タンクトップ姿で福士加代子とランニングするゆうちゃみ
年4回の放送を予定し、それぞれの季節に合わせて、ランニングを始めたくなる、ランニングをもっと楽しむ、ランニングを通して豊かな人生を送るための企画を届ける。記念すべき第1回は、春の新生活にランニングデビューをしたい人に送る「ラクに楽しく走るコツ」を公開する。
初心者ランナーのゆうちゃみが人生最長ランニングに挑戦。まずは走りたくなるウェアと初心者にも優しいシューズ選びのため都内のスポーツ店へ。かわいくオシャレで機能性が高いウェア、自分に最適なシューズを専門家のアドバイスをもとに選んだ。
「モチベアップ」な彼女の前に登場したのは、五輪4大会出場のレジェンドランナー福士と“公務員ランナー”として注目を集め、今はプロランナーとして走り続ける現役ランナー川内。
豪華な指導陣にウォーミングアップの方法、ランニングフォームなど、初心者が実践できる「ラクに楽しく走るコツ」を伝授され、ゆうちゃみがいよいよ人生最長ランニングに挑戦。しかし、ゴールまでの道のりには想像を超える展開が。そして、思わぬ結末が待っていた。
■ゆうちゃみ コメント
「まだまだいける！」「もっと走りたい！」初めてそんな気持ちにしてくれた私の走りを見てください！
最後のゴールテープが気持ちよすぎで、「これは革命が起きた！」って感じです！
ウェアのかわいさやシューズの選び方など、これからランナーデビューする人に必見の企画もお楽しみに！
■福士加代子 コメント
これほどガチでランニング指導をしたことがなかったので、新しい世界を体験できました！
この番組を見て、汗をかくことの気持ちよさ、お話ししながら走る楽しさ、風をよく感じられる爽快感、走ることの楽しさをたくさん知ってほしい！とてもナイスな番組です！
■川内優輝 コメント
ウォーミングアップの指導だけで「こんなに走り方が変わるんだ！」と驚きの発見でした！
そんなゆうちゃみさんにランナーとしての可能性を感じました！
PODCASTのNIKKEIランナーズサロンの初回ゲストだったこともあり今回の番組出演に縁を感じます。
テレビ番組と音声コンテンツ、それぞれの「ランナーズサロン」の楽しく深い世界をお楽しみください！
【番組カット】楽しそう！タンクトップ姿で福士加代子とランニングするゆうちゃみ
年4回の放送を予定し、それぞれの季節に合わせて、ランニングを始めたくなる、ランニングをもっと楽しむ、ランニングを通して豊かな人生を送るための企画を届ける。記念すべき第1回は、春の新生活にランニングデビューをしたい人に送る「ラクに楽しく走るコツ」を公開する。
「モチベアップ」な彼女の前に登場したのは、五輪4大会出場のレジェンドランナー福士と“公務員ランナー”として注目を集め、今はプロランナーとして走り続ける現役ランナー川内。
豪華な指導陣にウォーミングアップの方法、ランニングフォームなど、初心者が実践できる「ラクに楽しく走るコツ」を伝授され、ゆうちゃみがいよいよ人生最長ランニングに挑戦。しかし、ゴールまでの道のりには想像を超える展開が。そして、思わぬ結末が待っていた。
■ゆうちゃみ コメント
「まだまだいける！」「もっと走りたい！」初めてそんな気持ちにしてくれた私の走りを見てください！
最後のゴールテープが気持ちよすぎで、「これは革命が起きた！」って感じです！
ウェアのかわいさやシューズの選び方など、これからランナーデビューする人に必見の企画もお楽しみに！
■福士加代子 コメント
これほどガチでランニング指導をしたことがなかったので、新しい世界を体験できました！
この番組を見て、汗をかくことの気持ちよさ、お話ししながら走る楽しさ、風をよく感じられる爽快感、走ることの楽しさをたくさん知ってほしい！とてもナイスな番組です！
■川内優輝 コメント
ウォーミングアップの指導だけで「こんなに走り方が変わるんだ！」と驚きの発見でした！
そんなゆうちゃみさんにランナーとしての可能性を感じました！
PODCASTのNIKKEIランナーズサロンの初回ゲストだったこともあり今回の番組出演に縁を感じます。
テレビ番組と音声コンテンツ、それぞれの「ランナーズサロン」の楽しく深い世界をお楽しみください！