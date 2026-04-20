◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

大混戦の前評判だった今年の皐月賞だが、終わってみれば１番人気のＧ１馬ロブチェンが実績通りにクラシック１冠目を制した。

松山騎手が２枠４番の好枠を生かしてスタートから出していき、積極的に好位を取りにいったのは正解だった。この開催を通して中山の馬場はなかなか前が止まらなかった。鞍上もそのことは頭にあったと思う。

向こう正面で先頭に立ってからも無理にペースを落とすことなくリズムを優先していた。馬に余計な負担をかけなかったことが最後の粘りにつながったし、直線でいったん２着馬に前に出られてから差し返したように、ロブチェンのスピードの持続力、底力も素晴らしかった。

皐月賞での逃げ切り勝ちはヴィクトリー（０７年）、キャプテントゥーレ（０８年）以来。かなり年月が経っていることからも分かる通り、Ｇ１では簡単な戦法ではないし、この２頭は７番人気の伏兵だった。堂々の１番人気で押し切れたのは力がある何よりの証しだ。

ホープフルＳが差し切り勝ちだったように自在性もあり当然、日本ダービーでも有力な一頭だ。ただ、今日のレースを見て感じたのは、今年の牡馬クラシック路線はやはり「混戦」であるということ。リアライズシリウスは枠順の差が出た印象の惜しい２着だし、巻き返す可能性を感じた馬が何頭もいた。３歳の頂点を決める次の日本ダービーが今から楽しみだ。（スポーツ報知評論家）