「遊んでニャ〜」 超巨大なジャーマンシェパードに迫る子猫たち

YouTubeチャンネル「Rocky」では、たくさんの子猫たちがジャーマンシェパードのロッキーに迫ってくる様子が配信され、動画のコメント欄には「シェパードがすてきすぎる」「みんなとってもかわいいね！」の声が続出しました。

【画像5枚】6匹の子猫たちに囲まれて…これが、タジタジな大型犬の“優しすぎる結末”です！

注目を集めたのは「Tiny Kittens Attack This Big German Shepherd…With Love」という動画。ロッキーが、何やら壁際で困った表情を見せています。

すると、子猫たちがヨチヨチとロッキーに近づいてきました。「一緒に遊んでニャ〜」と言わんばかりの子猫たち。子猫たちからすると超巨大なロッキーですが、まったく恐れていないようですね。

座る場所がない!? わちゃわちゃ大混雑

カーペットに移動してきたロッキーはくつろぎたいのでしょうか？ 6匹の子猫たちが小さな足であちこち歩き回っているため、座る場所がありません。

ようやくカーペットに落ち着けたロッキーでしたが、あっという間に子猫たちが「かまってほしいのニャ」とロッキーの前に集まってきました。なんてかわいい攻撃なんでしょう。

「かわいすぎる攻撃」 優しい瞳にほっこり

子猫をぺろぺろとなめてあげるロッキー。やっと遊んでもらえて幸せそうな子猫たちと、優しいシェパードの様子がほほ笑ましいですね。

動画のコメント欄には「ロッキーの瞳が優しすぎる」「これはかわいすぎる攻撃だね」といったコメントが続出。子猫6匹というかわいい破壊力と、優しさにあふれたロッキーの様子をぜひご覧ください。