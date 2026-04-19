たくさんの子猫たちに迫られるジャーマンシェパードのロッキー。なんだか困ってそう！

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「遊んでニャ〜」 超巨大なジャーマンシェパードに迫る子猫たち

　YouTubeチャンネル「Rocky」では、たくさんの子猫たちがジャーマンシェパードのロッキーに迫ってくる様子が配信され、動画のコメント欄には「シェパードがすてきすぎる」「みんなとってもかわいいね！」の声が続出しました。

【画像5枚】6匹の子猫たちに囲まれて…これが、タジタジな大型犬の“優しすぎる結末”です！

　注目を集めたのは「Tiny Kittens Attack This Big German Shepherd…With Love」という動画。ロッキーが、何やら壁際で困った表情を見せています。

　すると、子猫たちがヨチヨチとロッキーに近づいてきました。「一緒に遊んでニャ〜」と言わんばかりの子猫たち。子猫たちからすると超巨大なロッキーですが、まったく恐れていないようですね。

座る場所がない!? わちゃわちゃ大混雑

　カーペットに移動してきたロッキーはくつろぎたいのでしょうか？　6匹の子猫たちが小さな足であちこち歩き回っているため、座る場所がありません。

　ようやくカーペットに落ち着けたロッキーでしたが、あっという間に子猫たちが「かまってほしいのニャ」とロッキーの前に集まってきました。なんてかわいい攻撃なんでしょう。

「かわいすぎる攻撃」 優しい瞳にほっこり

　子猫をぺろぺろとなめてあげるロッキー。やっと遊んでもらえて幸せそうな子猫たちと、優しいシェパードの様子がほほ笑ましいですね。

　動画のコメント欄には「ロッキーの瞳が優しすぎる」「これはかわいすぎる攻撃だね」といったコメントが続出。子猫6匹というかわいい破壊力と、優しさにあふれたロッキーの様子をぜひご覧ください。