井上雄彦『リアル』と「New Era®」がコラボ　TシャツなどがZOZOVILLA限定で販売

井上雄彦による漫画『リアル』（集英社）最新第17巻の発売を記念し、『リアル』とスポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「New Era®（ニューエラ）」がコラボレーションしたコレクション「リアル | New Era® in ZOZOVILLA」の受注販売が4月16日（木）よりZOZOVILLA限定で開始された。

【写真】「リアル | New Era® in ZOZOVILLA」ラインナップ

『リアル』（集英社）は車いすバスケットボールを題材に、人間の葛藤や再生を描いた井上雄彦による漫画作品。今回販売されるのは、同作に登場する戸川清春・野宮朋美・高橋久信にフィーチャーしたTシャツとキャップ各3型（全6型）。

Tシャツは、New Era®キャップを着用した高橋のイラストや第17巻からピックアップしたシーンをプリントしたデザインで展開。ソフトな被り心地が特徴の「9THIRTY™（ナインサーティー）」を採用したキャップは、内側に第17巻からピックアップしたシーンが総柄であしらわれている。

本商品の受注販売期間は2026年4月16日（木）正午から2026年5月7日（木）11:59まで。コラボレーションアイテム1点の購入につき、ZOZOVILLA限定のノベルティとして『リアル』最新第17巻用のブックカバー（リアル | New Era® ver.）とオリジナルステッカーがセットでプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）