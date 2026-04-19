スピラ・スピカ、TVアニメ「黒猫と魔女の教室」EDテーマ「ちゅーんあっぷ☆」Music Videoが公開！

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2018年のデビューより数多くのTVアニメ主題歌やCM、キャラクター、サッカー等、様々なテーマソングを担当。2022年にはTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 1のオープニングテーマ「燦々デイズ」を担当し、全世界3,000万ストリーミングを突破。ラジオDJや雑誌連載、NHK Eテレ「The Wakey Show」ウェイキー役のスーツアクターなど歌以外の活躍の場も拡げている、持ち前の太陽のような明るさで、聴く人の心に寄り添い勇気づける楽曲や、その楽しさとハッピーが溢れるライブが話題となっている″スピラ・スピカ″。

TVアニメ「黒猫と魔女の教室」エンディングテーマ「ちゅーんあっぷ☆」のMusic Videoが、スピラ・スピカ公式YouTubeチャンネルにて公開された。

4月17日(金)より先行配信がスタートした新曲「ちゅーんあっぷ☆」は、スピラ・スピカがこの春お届けする最光級なハッピーチューン。 楽曲のもつ可愛らしさや楽しさを存分に表現した、ポップでカラフルな作品に仕上がっている。さらに、アニソンダンスパフォーマー「ESPICE/REAL AKIBA BOYZ」よりネス、とぅーし、ゾマやかじゃない!の3人がダンサーとして出演。加えて、ダンスの振付はネス氏が担当。口元に手を当てる可愛らしいダンスや、アニメに出てくる猫を彷彿させるような決めポーズが特徴的な「ちゅーんあっぷ☆ダンス」となっています。幹葉とゾマやかじゃない!にマジックがかかったような愉快なシーンや、細かく工夫されて撮影されたシーンにもぜひ注目してほしい。

また、Music Video公開を記念したMVスクショキャンペーンの開催も決定。11th Single「ちゅーんあっぷ☆」の商品情報や特典情報とあわせ、スピラ・スピカのオフィシャルサイトにて公開されているので、ぜひチェックしてほしい。

●リリース情報

11th Single

「ちゅーんあっぷ☆」

6月3日発売

CD予約ストア一覧

https://spiraspica.lnk.to/TuneUp_PKG

4月17日先行配信開始

https://spiraspica.lnk.to/TuneUp

【通常盤・初回仕様（CD only）】



品番：VVCL-2917

価格：￥1,320（税込）

＜CD＞

1.ちゅーんあっぷ☆（TVアニメ「黒猫と魔女の教室」EDテーマ）

作詞：幹葉 作曲・編曲：重永亮介

2.タイトル未定

3.ちゅーんあっぷ☆ -Instrumental-

【期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：VVCL-2918〜9

価格：￥2,420（税込）

※初回仕様：「黒猫と魔女の教室」アニメ描き下ろしアナザージャケット封入

＜CD＞

1.ちゅーんあっぷ☆（TVアニメ「黒猫と魔女の教室」EDテーマ）

作詞：幹葉 作曲・編曲：重永亮介

2.タイトル未定

3.ちゅーんあっぷ☆ -TV ver.-

＜Blu-ray＞

1.ちゅーんあっぷ☆ Music Video

2.ちゅーんあっぷ☆ One-take Video

初回仕様（共通封入）：応募はがき

先着購入者特典

対象店舗にてご購入いただいた方に【オリジナルポストカード(法人別絵柄)】をプレゼントいたします！

※対象店舗別にて、スピラ・スピカ本人の絵柄となります。

※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

※対象店舗以外での特典の配布はございません。

※特典は無くなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

※特典絵柄は後日公開となります。

対象店舗

全国アニメイト（通販含む）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）

WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

楽天ブックス

セブンネットショッピング

ソフマップ・アニメガ

スピラ・スピカ応援店

※対象店舗は後日お知らせいたします。

Amazon.co.jp：メガジャケ

※Amazonではポストカードの運用はございませんのでご了承ください。

「スピスピ観測隊」会員限定特典

メンバーズサイト「スピスピ観測隊」サイト内専用リンクからSony Music Shopにて対象期間中にご予約頂いた方に、<直筆サイン入りオリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>をお渡しいたします。

これから「スピスピ観測隊」へご入会いただいた方でも、期間内にご予約いただけますとご参加可能となりますので、ぜひこの機会にご入会ください！

※期間終了後は、<オリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>をお渡しいたします。直筆サインは入っておりませんのでご了承ください。また、無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※特典絵柄は後日公開となります。

予約対象期間

<直筆サイン入りオリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>

2026年4月8日(水)18:00 〜 2026年5月8日(水) 23:59までにご注文の方

<オリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>

2026年5月9日(木) 〜 無くなり次第終了

詳しくはスピスピ観測隊へ

https://smam.jp/spiraspica/

リミスタオンラインサイン会

11th Single「ちゅーんあっぷ☆」の発売を記念したオンラインサイン会を開催！

リミスタにて対象商品をご購入いただいたお客様に、生配信で貴方のためにサインを書いてお届けします。

外出先でも、ご自宅からでも日本全国どこにいても参加できるリリースイベントです！

2026年5月31日(日)

第1部 17:00〜

第2部 19:00〜

※生配信のため、時間が前後する場合がございます。

予約はこちら

https://limista.com/projects/7298

特典内容

対象商品をご購入の方を対象に、CDジャケットにサインとあなたのニックネーム、日付を書いてお届けします。

当日は、スピラ・スピカがご購入者様のニックネームを呼びながら、サインする模様を生配信。

※対象商品1枚ご購入ごとに、特典が1回分付きます。

※特典は1会計ごとに確定いたします。

※サインは自筆で書くため、その過程において一部汚れや傷、折れが発生している場合がございます。返品・交換などの対応はいたしかねますので、ご了承ください。

※CD商品へのサインは、特典の性質上、外装OPPは破棄させていただきます。十分気を付けて作業させていただきますが、その際にCDケース等に小傷などが入る恐れがありますので、予めご了承お願いいたします。

視聴ページ

スピラ・スピカ Official YouTube Channel

アーカイブ：2026年6月6日(土) 23:59までの限定公開となります。予めご了承ください。

詳細はこちら

https://www.spiraspica.com/news.html

●ライブ情報

スピラ・スピカ 8th Anniversary Release One-Man Live 「ちゅーんあっぷ☆」

2026年8月8日(土)

場所：Spotify O-WEST

開場 16:15 / 開演 17:00

料金: チケット：スタンディング6,800円(税込)

問い合わせ: HOT STUFF PROMOTION TEL:050-5211-6077

●作品情報

TVアニメ「黒猫と魔女の教室」

＜あらすじ＞

「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。

秘密の師弟関係が結ばれた！！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?

【スタッフ】

原作：金田陽介(講談社「マガジンポケット」連載)

監督：龍輪直征

シリーズ構成：後藤みどり

キャラクターデザイン：小野田貴之

クリーチャーデザイン：新妻大輔

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：相原彩子

3DCG：ライデンフィルム

撮影監督：室塚勇伎

編集：エディッツ

音響監督：田中亮

音響効果：風間結花

音響制作：ソニルード

音楽 ：R・O・N

アニメーション制作：ライデンフィルム

【キャスト】

スピカ・ヴァルゴ：本渡楓

クロード・シリウス：島粼信長

アリア・アクエリアス：和泉風花

メロウ・パイシーズ：鈴木みのり

ユゥ・アリーズ：橘杏咲

イオ・トーラス：白石晴香

カストル・ジェミニ： 上村祐翔

ポルックス・ジェミニ：長谷川玲奈

タルフ・キャンサー：石毛翔弥

レオ・レグルス：ファイルーズあい

アストレア・ライブラ：大野智敬

ハナ・サソリジョウ：渡谷美帆

キロン・サジタリアス・アラディア：浦和希

カペラ・カプリコーン：櫻井みゆき

原作情報

『黒猫と魔女の教室』(講談社「マガジンポケット」連載)

著者：金田陽介

単行本：1〜14巻まで好評発売中。最新第14巻3月9日発売

©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「黒猫と魔女の教室」公式サイト

https://witch-classroom.com/

スピラ・スピカ オフィシャルサイト

https://spiraspica.com