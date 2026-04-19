MUFGスタジアム（国立競技場）、Mrs. GREEN APPLEの公演めぐり謝罪 スイートルームでの事態説明「管理体制が行き届いておらず」
東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は19日、公式サイトを通じ、Mrs. GREEN APPLEとそのファンらへ謝罪するコメントを発表した。
【写真】「ゼンジン」夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
同社は「お詫び」と題した中で、「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と明らかにした。
そして「ご来場いただいたお客様ならびにMrs. GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております。本件に関するお問い合わせは弊社（JNSE）までご連絡をいただけますようお願いいたします」と伝えた。
その上で「今後は同様の事態を二度と招かぬよう、社内体制の見直しおよび管理体制の強化に努めてまいります。ご来場のお客様およびアーティスト様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』は、18日と19日に開催される。
【写真】「ゼンジン」夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
同社は「お詫び」と題した中で、「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と明らかにした。
その上で「今後は同様の事態を二度と招かぬよう、社内体制の見直しおよび管理体制の強化に努めてまいります。ご来場のお客様およびアーティスト様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』は、18日と19日に開催される。