ネイルの柄を愛猫の目の色とお揃いの柄にした飼い主さん。ネイルの柄を使って猫ちゃんと遊ぶ光景が楽しいと、表示回数71万回を超えて話題となっています。その光景を見た人からは、「猫好きさんなら絶対やりたくなるやつ」「ネイルのクオリティ高すぎ」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：ネイルの柄を『愛猫の目の模様そっくり』にしてもらった結果…カッコよすぎる光景】

猫ちゃんの目にそっくりな柄のネイルにしてみた飼い主さん

Xアカウント『空気ちゃん@編み物』に投稿されたのは、飼い主さんが猫ちゃんの目にそっくりな柄のネイルにした時の光景。その日、飼い主さんは「これやりたかったの！」とコメントを添えて、3枚の写真をXに投稿。その1枚目に映っていたのは、緑色のベースカラーに黒い線を引いたネイルを見せる飼い主さんの手。

そのネイルをよく見てみると、飼い主さんが一緒に暮らしている黒猫ちゃんの目にそっくり。飼い主さんは、黒猫ちゃんの目とお揃いのネイルに挑戦してみたのでした。

猫ちゃんに『第3の目』が開眼！カッコイイと話題に

愛猫ちゃんの目とお揃いのネイルに挑戦した飼い主さんは、おうちに帰ってくると、猫ちゃんと一緒にネイルを楽しむことに。親指に描いてもらった猫ちゃんの目の柄のネイルを猫ちゃんの目の上にそっと乗せてみると、まるで本物の目のように見えます。

次に飼い主さんは、猫ちゃんの額に片方の親指を乗せてみたそう。すると、猫ちゃんは額に『第3の目』ができたような姿に。その光景は、まるで漫画やアニメの登場キャラクターのようです。

そんな見た目も美しく、猫ちゃんとも一緒に楽しめる『猫の目』の柄のネイルは、猫ちゃんとおしゃれが好きな人から絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

その中には「猫ちゃんとのおうち時間が楽しくなりますね」といった感想や、「本物の目に見えてきます」という驚きの声が寄せられているほか、「魔界の使者みたいになってる」と、猫ちゃんのカッコイイ姿への感想も寄せられています。

Xアカウント『空気ちゃん@編み物』では、そんな猫ちゃんと飼い主さんの楽しいひとときや、飼い主さんの編み物作品についての情報が日々投稿されています。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「空気ちゃん@編み物」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。