俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

金ヶ崎から撤退し、生き延びた織田信長（小栗旬）は、浅井・朝倉に反撃しようと足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし、2人は内心、信長の失脚を願い、動きが鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）を逃がすための時を稼ぎたいが、市の想いは浅井長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。その中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

「相関図」も最新版に更新され、織田家の家臣・池田恒興（堀井新太）、浅井家の家臣・藤堂高虎（佳久創）、徳川家の家臣・本多忠勝（夏生大湖）、朝倉家一門衆・朝倉景健（重岡漠）の4人が新たに加わった。

藤堂高虎はのちに豊臣秀長の腹心に。知勇兼備の戦国武将で、黒田官兵衛・加藤清正と並び“築城三名人”に数えられる。

本多忠勝は酒井忠次・榊原康政・井伊直政と並ぶ「徳川四天王」。2023年の大河「どうする家康」では忠次役を大森南朋、忠勝役を山田裕貴、康政役を杉野遥亮、直政役を板垣李光人が演じた。

今回、忠勝役に挑む俳優の夏生大湖は22年に俳優デビューした25歳。昨年1月期のTBS日曜劇場「御上先生」で生徒役の一人に扮した。

SNS上には「徳川陣営に新顔」「本多忠勝キター！」「家康陣営、やっと1人増えた。姉川の戦いでも石川数正（迫田孝也）と2人きりかと」などの声。期待が高まっている。