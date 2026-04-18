春夏も「ブラウン」が大活躍しそう！【ZARA】さらっと穿ける「おしゃ見えスカート」

この春夏もトレンド継続中の「ブラウン」。落ち着きがありながらブラックよりも柔らかな印象なので、大人コーデにも取り入れやすいカラーです。清潔感のあるホワイト系や爽やかなブルーなどとも好相性で、季節感のある着こなしにぜひ取り入れたいところ。今回は、軽やかな素材で揺れを楽しめるデザインが魅力のブラウンスカートを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。

動くたびに表情が変わる華やかスカート

【ZARA】「レースフリルミディスカート」\7,990（税込）

フリルデザインが特徴のミディスカート。歩くたびに揺れる裾が、軽やかで女性らしい印象です。シックな深みブラウンながら、軽やかな素材と個性的なデザインで抜け感をキープ。甘さと落ち着きのバランスが大人にちょうどいい、華やかな一着です。

カットワーク刺繍による上品な透け感が魅力

【ZARA】「カットワーク刺繍ミディスカート」\7,990（税込）

カットワーク刺繍による透け感が軽さを生み、ブラウンでも涼しげなスカート。自然に広がるフレアシルエットで、下半身のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。上品さをキープしつつ、リラックス感のある着こなしを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M