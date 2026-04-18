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「ガーコちゃんねる」が「米国株爆上げ中！でも6月まで要注意！歴史の警告」と題した動画を公開した。資産運用アドバイザーのガーコ氏が、米国株や日本株などの歴史的上昇の背景と、今後の相場の見通しについて解説している。



動画ではまず、投資信託の週間騰落ランキングを取り上げ、「iFreeNEXT FANG+インデックス」が週間でプラス7.75%と好調であったことを紹介。続いて米国株の動きについて、S&P500が週間でプラス4.5%、ナスダックがプラス6%超となり、「34年ぶりの13連騰」を記録したと説明した。月曜日はイスラマバードでの交渉決裂やホルムズ海峡の逆封鎖宣言で下落したものの、金曜日のホルムズ海峡解放宣言により急速に回復したという。



ガーコ氏は、急激な上昇後に下落を懸念する投資家に対し、過去のデータでは急騰後、1年後には「84.2%の確率でプラス」になっていると解説した。しかし、今年は大統領サイクルの「トランプ2期目の2年目」にあたり、第2四半期（4月から6月）は過去のデータで「唯一の負け越し」となっていることから、「この3ヶ月は荒れるぞ」と注意喚起した。



さらに日本株については、木曜日に日経平均が史上最高値を更新し、金曜の夜間取引で日経平均先物が「6万円を突破」したことを報告。全世界株に関しても、インドや中国などの新興国や、原油下落の恩恵を受けた欧州株が好調であることを解説した。



最後にガーコ氏は、チャールズ・エリスの著書『敗者のゲーム』を引用し、市場に勝つための方法として「マーケットを丁寧に無視する」ことを推奨。「積立設定をして、毎月同じ日に同じ金額を買って、あとはニュースを見ない」ことが健全に最高値更新を迎える秘訣だと締めくくった。



本投稿は特定銘柄の売買を推奨するものではありません。市場分析・教育目的の情報提供であり、投資判断はご自身で行ってください。