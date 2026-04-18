前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が現在、ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（木曜午後10時）に「しんじ（43）」として出演中。対マスコミに見せている姿勢から一転して、女性を前にした時の石丸氏の変貌ぶりがネット上で話題となっている。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した石丸氏は東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）と初日に海デート。神谷から促されて、神谷の背中に日焼け止めを塗るシーンが第1回放送で話題となった。

2人は番組の指示で、ジェットバス内で手をつなぎゲームをスタート。神谷が「愛してるよ、しんじ」と切り出すと、石丸氏がうなずきながら「知ってる」と即答。その瞬間、神谷は「これは爆笑だわ、ヤバい」と恥ずかしがった。

第3話ではロケ2日目がクリスマス当日だったことから、サンタクロースのコスプレを披露。「恋とはなんぞやという定義から始めねばならぬ」と切り出し、持ち前の「石丸構文」を披露する場面もあった。

2日連続でデートをすることになった神谷から「好きなタイプは？」と聞かれる場面もあった。石丸氏は「心身ともに健康な人。（自分と）一緒にいると、まぁまぁストレスを受けるんじゃないかなと勝手に心配するんで。彼女に対して、という意味じゃなくて。仕事柄というか、世の中の立ち位置的に。多分、本人は分かってやってるけど、親ですら申し訳なく、すっごい思う」と語った。そして「今まで付き合った彼女は学歴高い人が多い」と続けた。

石丸氏が普段、記者会見で見せる空気とは一転して、女性を前にした時のマイルドでかつスマートな振るまいがX上で話題となっている。「石丸伸二としんじ（43）は別人説ある」「頭の悪い人とバトるときの石丸さんは苦手だがアベマのしんじ43は好きだぞい」「しんじ(43)が魅力的すぎて」「間違いない、しんじ(43)が一番かわいい」「しんじ(43)は市長時代 『悪名は無名に勝る』作戦してたのでは？ 最初はそんなつもりなくても、偏った報道になり、それなら悪役になりきって有名になろうと、、まあでも理屈っぽいことは事実だけどw」などと書き込まれていた。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。