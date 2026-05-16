誰しも「友人の夫」という存在には一定の信頼を置いているはずだが、その信頼が裏切られるケースがあるようだ。ガールズちゃんねるに5月中旬、「友達の旦那にキスされた」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は先日、幼馴染の友人の家で飲み会をしていた際、酒に酔ってベランダのソファで休んでいたところ、友人の夫に突然キスをされたという。「私がお酒に酔ってしまい、友人に許可を取りベランダにあったソファで目を瞑