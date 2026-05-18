栃木県上三川町で農業法人を経営する一家の邸宅に複数人が押し入り、母親（69）が殺害され息子2人もケガを負った強盗殺人事件。県警は5月17日、新たに横浜市の無職・竹前海斗（28）と妻の美結（25）の両容疑者を強盗殺人容疑で逮捕した。実行役の少年4人（いずれも16歳で神奈川県在住）が逮捕されており、竹前夫婦はその上の「指示役」とみられる。栃木県警下野署捜査本部はさらにその上に事件を計画した主犯格の存在がいる匿名流