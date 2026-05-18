元中日・豊田氏が忘れぬ値千金の代打アーチ再スタートを切った。元中日の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、プロ6年目の1984年、104試合に出場。スタメンは5試合だけで、代打、代走、守備要員としての出番がほとんどだったが、全力でチームに貢献した。怪我もあって平野謙外野手との中堅レギュラー争いに敗れ、一時は気持ちの張りをなくしていたが蘇った。5月17日の巨人戦（郡山）では値千金の代打