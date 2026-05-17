ウェブページの更新チェックは、毎日1回だけならブラウザを開いて確認すれば済みます。しかしチェックする対象が増えていくにつれ、手動確認はどんどん大変になってしまいます。「changedetection.io」はウェブページの内容を定期的に取得し、前回取得した内容との差分を検出して通知してくれるウェブページ変更検知ツールです。Website change detection, monitoring, alerts, notifications, restock alerts | changedetection.i