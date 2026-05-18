コミックエッセイストのまりげさんの漫画「ぽんちゃんゲームを没収されるの巻」が、Xで合計800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むゲームに夢中になるあまり、生活リズムが崩れてしまっていた10歳の息子「ぽんちゃん」。それを見かねた父から、ゲーム機を取り上げられてしまい…という内容で、読者からは「伝え方、勉強になります」「うちの子を見ているよう…」「昔は自分で遊びを見つけていまし