兵庫県は18日、県立はりま姫路総合医療センター（姫路市）の前身である旧姫路循環器病センターで、70代男性患者の肺がん所見を主治医らが見落とす医療事故があったと発表した。男性は2024年8月に死亡。県は、死亡との因果関係が否定できないとして、遺族に損害賠償として891万円を支払う方針。県によると男性は22年1月、腹部大動脈瘤の手術時にCT検査を受けた。肺内部にしこりがあり、放射線診断科医が報告書に記載したが、当