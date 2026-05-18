今週オランダ・エールディヴィジ最終節が行われ、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の得点王獲得が決まった。最終節のPCEズヴォレ戦はお休みとなったが、得点ランク2位のアヤックスFWミカ・マルセル・ゴッツとは8ゴール差もついている。上田が文句なしの得点王だ。オランダ『Voetbal Primeur』は、上田が加入から3年でようやく真のエースになってくれたと今季の活躍ぶりを絶賛する。「フェイエノールトが上田の獲得に9