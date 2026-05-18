パンチくんで人気の市川市動植物園は18日、公式Xを更新し、前日発生したサル山への侵入事件について被害届を提出したと報告した。あわせて、今後の対応について伝えた。【画像】パンチくんのサル山で侵入事件…園側が対応を発表（全文）17日に「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む２名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします」などと明らかにしていた。続報としてこの日、「昨日のサル山内