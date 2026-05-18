ラッパーでアーティストのちゃんみなさんは5月18日、自身のInstagramを更新。腹筋が際立つ衣装を着用したライブショットを公開しました。【写真】ちゃんみなの美腹筋際立つステージ衣装「やっぱ迫力あるな〜」ちゃんみなさんは「Thank you LA!! ZIPANGU! I love you all so much!!」とつづり、11枚の写真を投稿。ブルーのグラデーションロングヘアをなびかせ、ステージ上でパフォーマンスをする姿です。露出の多いセクシーな衣装で