東京地検立川支部は18日、東京都内の自宅で10代少女の手足を拘束し押し入れに閉じ込めたなどとして、逮捕監禁と傷害の罪で23歳の男を起訴した。捜査関係者によると、男は少女の兄。警視庁は少女に対する逮捕監禁致傷の疑いで、両親ともう1人の別の兄も逮捕しており、長期間にわたって虐待していたとみて調べている。立川支部によると、1月28日午後、全裸の少女の両手首と両足首に拘束具を取り付けて押し入れの壁に固定した上、