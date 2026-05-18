１８日朝、大阪の道頓堀近くにある飲食店が入る建物など４棟が焼ける火事があり現在も消火活動が続いています。火事によるけが人は今のところ入っていません。 【写真を見る】【速報】大阪・道頓堀近くの飲食店入る建物で火事４棟に延焼中けが人・逃げ遅れ人は確認されず １８日午前７時過ぎ大阪市中央区西心斎橋にある飲食店が入る建物で通行人から「火事です。１階から火が出ている」と消防に通報がありました。 消防など