タレントで女優の野呂佳代（42）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。自身の立ち位置について語った。野呂の登場に、番組パーソナリティーの放送作家でタレント・高田文夫は「今、こう言われてるんだよね。“野呂佳代の作品にハズレなし”」と紹介。野呂はAKB48のオーディションをきっかけに芸能界入りし、卒業後はタレント活動をスタート。近年は女優としても活